وصول 21 جثة من مرتزقة أردوغان إلى حلب

أفاد مصدر لوكالة ستيب السورية بوصول دفعة قتلى جديدة إلى معبر حوار ‎كلس العسكري شمال ‎حلب قادمة من ‎ليبيا.

وبحسب الوكالة فإن الدفعة تضم 21 جثة ترجع لمرتزقة فصائل لواء السمرقند و لواء صقور الشمال وفرقة السلطان مراد ولواء السلطان سليمان شاه العمشات.

ويقدر المرصد السوري -في آخر إحصائياته- تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، بنحو 8250 مجندا، بينهم مرتزقة غير سوريين، أما عدد المرتزقة في المعسكرات التركية -تحت التدريب استعدادا للزج بهم في المعارك الليبية- فقد بلغ حوالي 3800 متدرب.

في حين وصلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا – حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان- الأسبوع الماضي تضم نحو 260 مقاتلا من مدينة الأتارب وآخرين من مناطق أخرى، تم تجنيدهم في فرقة “السلطان مراد” و”السلطان محمد الفاتح” من قبل مقاتلين ذهبوا إلى ليبيا وعادوا ليزوروا منطقة شمال سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة الموالية لتركيا.

وفيما تستعر نيران القصف والمعارك بمحاور القتال في طرابلس ومحيطها لا تتوقف الدولة التركية بإشراف مباشر من رئيسها أردوغان عن إرسال المقاتلين من المرتزقة السوريين الذين تزج بهم في العاصمة الليبية لمحاربة الجيش الوطني، ودعم ديمومة سيطرة حكومة الوفاق على مناطق نفوذها.

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