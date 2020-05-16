«رئاسة النواب»: مالطا أكدت لنا رفضها لاتفاقية «السراج» مع تركيا

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” الجمعة إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مالطا “ايفارست بارتولو” وسفيرها لدى ليبيا “تشارلز صليبا”، وبحث مع وزير خارجية مالطا وسفيرها لدى ليبيا تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

وبحث الأوضاع في المنطقة في مقدمتها التدخل التركي السافر في ليبيا وتدخلاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعمها للمليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة.

وعبر الجانبان بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” عن تأكيدهم على رفضهم للإتفاقية الباطلة التي ابرمها النظام التركي مع فائز السراج بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود، ورفضهم للتدخلات التركية في المنطقة وخاصة ليبيا وجلبهم للمرتزقة ودعمهم المليشيات المسلحة بالسلاح وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين والمواثيق الدولية ومخرجات مؤتمر ” برلين ” الدولي بشأن ليبيا.