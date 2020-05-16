بدء الحجر الصحي لليبيين العالقين في إسبانيا الثلاثاء

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا أن الحجر الصحي لليبيين العالقين في إسبانيا سيبدأ الثلاثاء المقبل، وأن آخر موعد للتسجيل بعد غد الاثنين.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم السبت أن التجمع سيتم في تمام الثالثة مساء الثلاثاء، على أن يصل عنوان الفندق الذي يكون مقرا للحجر إلى المعنيين عبر مجموعة «واتساب»، مطالبة جميع المشاركين تأكيد الحضور، ليتم إضافتهم إلى المجموعة، على أن تشمل رسالة التأكيد الإسم كاملا وعدد أفراد الأسرة ورقم الهاتف.

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وفي مارس الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي إن وزارات الخارجية والصحة والداخلية والمالية وديوان المحاسبة شكلت لجنة بالتعاون مع المصرف المركزي تتولى تحديد قيمة الأموال التي ستحال للقنصليات لحل مشكلة الليبيين العالقين في بعض الدول.

وتوقع القبلاوي في تصريح لقناة «wtv» «استقطاع مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ وإحالتها للقنصليات لتقديم المساعدة لليبيين العالقين في بعض الدول إلى حين تمكينهم من العودة لليبيا».

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