“البريقة” ترسل شحنات وقود للجنوب من مستودعات بنغازي

أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط أمس الجمعة شحنات من الوقود إلى المنطقة الجنوبية، لكنها لم تعلن عن الكميات المخصصة أو آلية التوزيع.

وأفاد مراسل 218 في منطقة الجفرة بأنه رصد حركة نحو 20 شاحنة كانت قد مرت ليلة أمس من منطقة الجفرة في اتجاه مناطق الجنوب.

وكان النائب في المجلس عبد السلام كاجمان قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سبها بحضور مدير عام المنطقتين الغربية والجنوبية في شركة البريقة لتسويق النفط خالد اوهيبة، وعدد من المسؤولين لبحث آلية إرسال الوقود للمنطقة الجنوبية اعتبارا من الأسبوع الجاري بعد انقطاع دام نحو سنتين تخللها بعض الإرساليات على فترات متباعدة

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