غدامس درة الصحراء شاهدة على العراقة

تعد مدينة غدامس إحدى المدن العريقة الواقعة في تخوم الصحراء الغربية في ليبيا، والتي لها تاريخ وحضارة تمتد إلى عشرات القرون.

وكانت المدينة محط أنظار الفينيقيين، ثم عرفها القرطاجيون عام 795 قبل الميلاد، ووقعت تحت إغارة الروم عام 19 قبل الميلاد، ونالت شرف الفتح الإسلامي عام 42 للهجرة.

وحظيت هذه المدينة بأسماء عديدة ومنها كيدامي وسيداموس وكيداموس ومدينة الجلود والنحاس، ووصفها المؤرخون بعدة أوصاف من بينها عروس ولؤلؤة وزنبقة وجوهرة الصحراء، ويذكرها أبناؤها باللغة الأمازيغية (عديمس) واشتهرت حاليا باسمها المعروف (غدامس)

اختلف الكثيرون في أصل التسمية، فهناك من يقول إنه راجع إلى اللغة الأمازيغية ويتكون من لفظين (أغد) بمعني اتجه، و(اميس ) بمعنى البعير المروض، فيما ذكرت المصادر الكلاسيكية القديمة مدينة غدامس بستة صيغ حسب نطقها بلهجات المؤرخين، وأغلب الأسماء هي تحوير لكلمة (اغد اميس) الأمازيغية، ولكن جل المصادر لم تورد المعني اللغوي لمدينة غدامس كما يقول المهتمون.

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