الخارجية الروسية تبحث مستجدات الأزمة الليبية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب الوزير سيرغي فيرشينين بحث عبر الفيديو تطورات الأزمة الليبية ومستجدات عملية إيريني مع سفراء دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا .

وأضافت الخارجية الروسية عقب المؤتمر أن الحاضرين أكدوا على ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السياسية، كما جددوا دعمهم لدور الأمم المتحدة في تحقيق السلام في ليبيا .

يشار إلى أن الخارجية الروسية قالت الخميس إنها قدمت اقتراحا للجانب الأمريكي للبدء بحوار بشأن عدة موضوعات تحظى بالاهتمام المشترك بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، لكن الجانب الأمريكي لم يقدم أي رد فعل واضح، مؤكدة في بيان بالخصوص أنها لا تعتبر إحاطة وزارة الخارجية الأميركية الإعلامية رداً على مبادرة الجانب الروسي، حيث وجه النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية كريستوفر روبنسون، اتهامات لروسيا بممارسة نشاط ضار في استخدام الصراعات الإقليمية من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتقويض العملية السياسية السلمية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية