النجار يعلن بدء المرحلة الأولي من عملية المسح الشامل في 3 بلديات ويعترف : تأخرنا كثيراً

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، عن البدء في المرحلة الأولى لعملية المسح الشامل لفيروس كورونا في ليبيا بداية من يوم غداً الأحد.

وأوضح المركز، فى بيان مشترك للجهات المعنية بتنفيذ المسح، أن المرحلة الأولى ستشمل بلديات عين زارة وبو سليم وسوق الجمعة، معتبرا إياهم مناطق ساخنة لانتشار المرض .

وأضاف النجار، أن المركز سيعتمد على نتائج المسح الشامل في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى معرفة نسبة انتشار الفيروس، معترفاً بالتأخر في ذلك الإجراء بسبب نقص الإمكانيات المتاحة .

وأشار النجار إلى أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا، والتي ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات، داعيا إلى تعاون البلديات المستهدفة مع فريق الرصد والتقصي المكلف من قبل المركز بإجراء المسح، مضيفاً أن المسح سيستغرق من 5 أيام إلى أسبوع .

