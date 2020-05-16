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وزير الخارجية التركي: نسعى “لوقف إطلاق النار” والحل الوحيد في ليبيا سياسي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن أنقرة تؤمن بأن الحلّ الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، مدعيا أنها تسعى من أجل ذلك لتحقيق وقف لإطلاق النار.

وشن أوغلو في تصريحات لوسائل إعلام تركية اليوم السبت، هجوما على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، زاعما أن القوات المسلحة بدأت تفقد تفوقها الميداني، (رغم إفشالها المخطط التركي لاقتحام قاعدة الوطية العسكرية قبل أسبوع).

وادعى الوزير التركي قائلا: “أصبحوا يستهدفون المدنيين، بما في ذلك المستشفيات، لماذا هذا العدوان؟! لأنهم بدؤوا يفقدون تفوقهم في الميدان”.

كما شن أوغلو هجوما على فرنسا زاعما أنها إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة تدعم بشكل واضح (المشير خليفة) حفتر، وأردف: “العداء الفرنسي لتركيا زاد بعد عملية نبع السلام في شمال سوريا”.

وكانت دول مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص أعربت في بيان مشترك الثلاثاء الماضي عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي، داعين أنقرة إلى وقف نقل المرتزقة والأسلحة إلى مليشيات فائز السراج.

الوسوم

المشير خليفة حفتر فرنسا ليبيا مرتزقة وزير الخارجية التركي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الا لعنة الله عليه مادامت السوت والارض هذا الفاجر المحتل
    نسأل الله أن يسلط عليه من جنده ما يُشغله في نفسه ويُلهيه عن بلادنا هو و رئيسه المعتوه الفاجر

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