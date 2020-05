فريق رصد وتقصى بنغازي يتابع الحالة الصحية لنزلاء الحجر الصحي

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، السبت، عن مواصلة الفريق الصحي المكلف من الغرفة المركزية، متابعة الحالة الصحية للنزلاء بمواقع الحجر الصحي .

وأوضحت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة كورونا، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الفريق قام بجولة ميدانية شملت كل مواقع الحجر الصحي في مدينة بنغازي، تم خلالها متابعة الحالة الصحية للنزلاء، ومن بينهم جرحى الجيش الخاضعين للحجر، وصرف الأدوية وإعداد التقارير الخاصة بهم .

