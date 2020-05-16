بلدة بدر “دون كهرباء”

تعاني بلدية بدر من انقطاع للكهرباء في أيام الشهر الفضيل ما تسبب في انقطاع شبكة ليبيانا والمدار للاتصالات.

وليست مشكلة الكهرباء مشكلة عادية فالمواطن البسيط يعاني الأمرين عندما تتوقف الكهرباء، كبار السن والمرضى والصغار أيضا يواجهون مشاكل عدة ، انقطاع لساعات وأيام تحت أشعة الشمس الحارقة تشهده بدر وسط استياء وترقب لرجوع الكهرباء بواسطة مجهودات العاملين بدائرة توزيع بدر.

وتمتد المعاناة في اتساعها إثر الإظلام التام وشبه توقف للحياة، ويصعِّب غياب الكهرباء أكثر الأشياء بساطة ، الماء والاتصالات والغذاء والدواء وغيرها الكثير من المشاكل التي يولدها انقطاع الكهرباء مشكلة حيرت المواطن في أسبابها وفي موعد الوصول إلى حل لها .

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