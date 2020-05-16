لجنة الدفاع بـ”النواب” تستنكر الصمت الدولي من التدخل التركي

عبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب عن استنكاره لما أسماه صمت المجتمع الدولي تجاه التدخلات العسكرية التركية في ليبيا عبر دعمها لقوات حكومة الوفاق وإرسالها المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف الميهوب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى ودعم جماعة الإخوان والقاعدة يهدف للسيطرة على المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي .

وقال الميهوب إننا نثمن الدور المصري والإماراتي إزاء التدخل التركي ودعمها اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، وكذلك الدول الصديقة التي لبت الدعوة المصرية الإماراتية لوضع حد للتغول التركي.

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