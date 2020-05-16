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لجنة الدفاع بـ”النواب” تستنكر الصمت الدولي من التدخل التركي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب عن استنكاره لما أسماه صمت المجتمع الدولي تجاه التدخلات العسكرية التركية في ليبيا عبر دعمها لقوات حكومة الوفاق وإرسالها المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف الميهوب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى ودعم جماعة الإخوان والقاعدة يهدف للسيطرة على المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي .

وقال الميهوب إننا نثمن الدور المصري والإماراتي إزاء التدخل التركي ودعمها اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، وكذلك الدول الصديقة التي لبت الدعوة المصرية الإماراتية لوضع حد للتغول التركي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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