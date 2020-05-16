التكبالي: ليس هناك حل سياسي للأزمة الليبية

رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، الدكتور علي التكبالي، عدم وجود مجال للحلول السياسية في الأزمة الليبية.

وقال التكبالي في مداخلة هاتفية بقناة “الغد”، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد أن يصنع “فرقعة إعلامية” بالتدخل في ليبيا، بعد أن سمحت له دولة كبرى، كما أنها ستعمل على حمايته في الأمم المتحدة.

وأشار التكبالي إلى أن الرئيس التركي كان يحاول أن يُنهي الأزمة سريعا في الأراضي الليبية ودعم مواليه، إلا أنه تورط الآن ويدفع بالجنود والعتاد والأسلحة، ووجد في الجيش الوطني الليبي سدا لا يستطيع النفاذ منه.

وأوضح النائب البرلماني أنه ليس هناك حل سياسي للأزمة الليبية، خاصة أن حكومة الوفاق وتركيا لا يمتلكان سياسات بل ميليشيات وعصابات، ويدافعون عن مصالح شخصية أمام من يدافع عن وطنه.

ورد التكبالي على اعتراف بعض الدول بحكومة السراج بأن الليبيين لا يريدونها، وهو ما يسقط عنها الشرعية، خاصة أنها لم تحظ بثقة مجلس النواب.