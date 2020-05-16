مقتل شاب في مشاجرة بسرت

أدت مشاجرة بشارع مراح وسط مدينة سرت بين مجموعة من الشباب إلى مقتل شاب يدعى ناصر بواسطة سلاح أبيض «سكينة»، وفق ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» بالمدينة.

وكشف مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط» عن ضبط القاتل، ووضعه رهن التحقيق.

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وهذه هي الجريمة الثانية التي تشهدها المدينة خلال ثلاثة أيام، حيث قُتل صيدلاني، الخميس الماضي، إثر حادث إطلاق نار تعرض له أثناء عمله في محلة أبوهادي جنوب سرت. وكانت مصادر اجتماعية وأمنية بمحلة أبوهادي ذكرت أن القاتل سلم نفسه إلى الجهات الأمنية بعد وقوع الجريمة.

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