بلحيق: مالطا تتفق مع رؤية مجلس النواب حول رفض الاتفاقية المبرمة بين السراج و أردوغان

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و وزير خارجية جمهورية مالطا ايفارست بارتولو ، وسفيرها لدى ليبيا تشارلز صليبا، الجمعة، عن رفضهم للاتفاقية التى أبرمها الرئيس التركي رجب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بينهم، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل التعاون بين البلدين لإنهاء تلك الأزمة بحسب بيان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق عبر صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال بلحيق فى البيان إن الجانبان ناقشا التدخل التركي السافر في ليبيا وتدخلاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعمها للمليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة، وخرق أردوغان لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين والمواثيق الدولية ومخرجات مؤتمر ” برلين ” الدولي بشأن ليبيا.

