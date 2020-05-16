المحجوب يكشف التطورات العسكرية في المنطقة الغربية

أعلن الجيش الوطني السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا الإغارة على تمركزات للقوات المسلحة غربي البلاد.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب لصحيفة العين الإخبارية إن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في سماء منطقة الوطية مضيفا أن “الجيش الليبي أفشل محاولة المليشيات الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع بالوطية أيضاً”.

وأشار المحجوب إلى أن وحدات الجيش اشتبكت أيضاً في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، مع التشكيلات المسلحة التي حاولت التقدم باتجاه القاعدة مؤكدا أن الجيش الليبي تمكن من أسر 9 عناصر تابعة للمليشيات كانوا في مهمة استطلاعية على تخوم قاعدة الوطية الجوية.