حذر

رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، السبت، من خطورة انتشار ملايين قطع السلاح بين المليشيات

والمرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا، مؤكداً أنها عوامل خطر تهدد دول

المغرب العربي .

وأوضح

مرزوق، فى تصريحات صحفية، أن تواجد آلاف من المرتزقة وانتشار الأسلحة كلها عوامل تشكل

خطرا استراتيجيا، يمكن أن يغذي الإرهاب في تونس أو الجزائر والمغرب، مشيرا إلى

وجود مجموعات مسلحة في بعض المناطق التونسية، رغم ضربات الجيش والأمن التونسي، مشددا

على ضرورة توخي الحذر المتواصل واليقظة الدائمة خلال الفترة الراهنة .

وأعرب

مرزوق، عن أسفه، لوجود علاقات غير واضحة بين أحد الأطراف في السلطة التونسية وبعض الأطراف

في ليبيا، مؤكدًا أنه يعارض تورط بلاده في

أي محور من محاور الصراع في ليبيا .

وأشار مرزوق إلى أنه طالب الرئيس التونسي بمساءلة

تركيا جراء قيامها بنقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا مررواً بالأراضي التونسية، التي انتقل بعضها إلى بلاده، داعيا إلى

عزل السفير التركي لدى تونس، ومساءلته عن تورّط بلاده في إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا

.

The post مرزوق يحذر من خطورة المرتزقة الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا على دول المغرب العربي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24