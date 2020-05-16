الزائدي: الثوار أعادوا الحياة بليبيا قرونا للوراء

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى أن من يسمون أنفسهم بالثوار أعادوا الحياة في ليبيا قرونا إلى الوراء.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “من يطلقون على أنفسهم ثوار، يكابرون ويتعسفون في تسمية وتفسير الأشياء، الحقيقة ما يسمونه ثورات الربيع العربي هي من تخطيط وتنفيذ بالكامل أي تسليم مفتاح من دول وقوى كبري أما الشعوب المنسوب لها تلك الثورات فمجرد ضحية لها”.

وأضاف “أتمنى عليهم لو لبعضهم بقية من عقل لم يفسده الطمع ولم تضربه المخدرات أن يعيدوا قراءة المشهد بنظرة واقعية، وأن ينظروا، فيما أوصلوا له شعبهم المنكوبة ومعاناة أهلهم المساكين” مضيفا “فلقد عادت الحياة في بلادنا بأيديهم قرونا إلى الوراء”.