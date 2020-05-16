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الجيش يتصدى لمحاولة تقدم في محوري بوسليم وعين زارة والخرطوش يحذر من كارثة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن القوات المسلحة تصدت لمحاولة تقدم في محوري رابش بوسليم وعين زارة محيط أربع شوارع العليوي.

وحذر الخرطوش في بيان له من أن المدفعية العشوائية للمليشيات قد تسبب كارثة في ضخ المياه إلى العاصمة، بعد سقوط أكثر من قذيفة بالقرب من شركة النهر التي توجد بها منظومة ضخ المياه إلى طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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