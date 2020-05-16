اخبار ليبيا الان

مكافحة الامراض يكشف نتائج 56 عينة اشتباه بكورونا وعودة حالات الاصابة

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 56 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. مع ارتفاع جديد لعدد حالات الاصابة بالفيروس بعد أسبوع من عدم ظهور حالات جديدة.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم السبت الموافق 16 مايو 2020م عدد (56) عينة.

وكانت النتائج علي النحو الآتي :
1 – عدد (55) عينة سالبة
2 – عدد (1) عينة موجبة ” حالة جديدة”.

وبذلك ارتفعت عدد حالات الاصابة في ليبيا 65 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، وتبلغ عدد الحالات النشطة 34 حالة، فيما شفي منه 28 حالة، وتوفيت 3 حالات.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك