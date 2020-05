أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا، السبت، عن بدء إجراءات

الحجر الصحي لليبيين العالقين في إسبانيا الثلاثاء المقبل، مبينة أن آخر موعد للتسجيل

بعد غد الاثنين.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك “، أن التجمع سيتم مساء الثلاثاء، على أن يصل عنوان الفندق

الذي يكون مقرا للحجر إلى المعنيين عبر مجموعة ” واتساب “، مطالبة جميع المشاركين

تأكيد الحضور، ليتم إضافتهم إلى المجموعة، على أن تشمل رسالة التأكيد الاسم كاملا وعدد

أفراد الأسرة ورقم الهاتف.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة

محمد القبلاوي، قد أكد أن وزارات الخارجية والصحة والداخلية والمالية وديوان المحاسبة

شكلت لجنة بالتعاون مع المصرف المركزي تتولى تحديد قيمة الأموال التي ستحال للقنصليات

لحل مشكلة الليبيين العالقين في بعض الدول.

وتوقع القبلاوي، استقطاع مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ

وإحالتها للقنصليات لتقديم المساعدة لليبيين العالقين في بعض الدول إلى حين تمكينهم

من العودة لليبيا .

The post السفارة الليبية بإسبانيا : بدء إجراءات الحجر الصحي لليبيين العالقين الثلاثاء المقبل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24