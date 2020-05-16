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الخطوط الأفريقية تستعد لتشغيل خطوط الشحن الجوي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الجمعة أنها ستباشر قريبا في تقديم خدمة الشحن الجوي من ليبيا وإليها.

ولم تحدد الأفريقية خلال منشورها عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك أسماء الدول المستهدفة وما إذا كانت الرحلات ستقتصر على المعاملات التجارية أم ستضم خدمات الشحن للسيارات وغيرها.

وكانت الأفريقية قد أعلنت في التاسع من مايو الجاري أن مكتب مبيعات طرابلس والكائن في المجمع التجاري الواحة سنتر قد باشر في تقديم خدمات حجز تذاكر الطيران لذوي العالقين في تركيا إلى جانب افتتاح مكتب مبيعات مدينة مصراتة الكائن في شارع طرابلس على أن تكون ساعات الدوام من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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