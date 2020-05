الوطني لمكافحة الأمراض: إصابة جديدة بكورونا و55 عينة نتائج فحصها سالبة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، عن تسجيل

إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز استلم

اليوم السبت 56 عينة لأشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد المركز أنه بعد فحص العينات تأكد إيجابية عينة واحدة وسلبية 55 عينة.

