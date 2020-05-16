هيئة كهرباء الحكومة الليبية تسلم شحنة كبيرة من المواد لإدارة توزيع كهرباء الجنوبية

أخبار ليبيا24

سلّمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية اليوم السبت شحنة من احتياجات الكهرباء إلى إدارة توزيع كهرباء (الجنوبية) التي تشمل كل المدن والمناطق في الجنوب الليبي.

والشحنة مكونة من كميات كبيرة من أعمدة خشبية وأسلاك وكوابل بمختلفة الأحجام، ومحولات بمختلف القدرات بالإضافة إلى أعمدة إنارة والكثير من المواد لحل كافة اختناقات الشبكة في المنطقة الجنوبية.

وأفادت الهيئة، أن “هذه الشحنة ليست الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية”.

وأوضحت الهيئة، أن “توفير مثل هذه الاحتياجات يهدف لتوفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية حتي ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع”.

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