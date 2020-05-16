غرفة الرصد بنغازي: الفريق الطبي يتابع حالة نزلاء الحجر الصحي

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بنغازي أن الفريق الصحي يواصل متابعة الحالة الصحية للنزلاء بمواقع الحجر الصحي

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفريق الصحي الذي يتكون من أطباء في عدة تخصصات وعناصر تمريض وصحة عامة ومثقفين صحيين وفنيي مختبرات ومفتشين صحيين يواصل متابعة الحالة الصحية للنزلاء بمواقع الحجر الصحي مؤكدة أن الفريق قام بجولة ميدانية شملت كل مواقع الحجر الصحي في مدينة بنغازي تم خلالها متابعة الحالة الصحية للنزلاء والكشف على العديد من الحالات المرضية، وكذلك جرحى الجيش الخاضعين للحجر، وصرف الأدوية وإعداد التقارير المفصلة، حيث استمر عمل الفريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.