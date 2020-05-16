لجنة الخارجية تأسف لعدم رد تونس على طلبها بشأن الطائرة التركية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن أسفها لعدم رد وزارة الخارجية التونسية على طلب التوضيح الرسمي الذي بعثته اللجنة بشأن طائرة الشحن التركية التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط فى مطار جربة الدولي يوم السابع من مايو الجاري.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنه وبفرض أن الشحنة هي فعلا عبارة عن مساعدات إنسانية فمن المفترض أن تصل مباشرة إلى المطارات الليبية ويتم تسلمها حسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

مضيفة أنه في حال استخدام مطارات دول الجوار فالمساعدات يجب أن تكون مشروطة بأن تصل إلى جميع الليبيين، ويكون ذلك بتسليمها إلى الجهات المختصة بالعمل الإنساني التي تحظى بثقة الجميع.

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