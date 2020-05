بعد أحكامها المسيسة.. بومبيو: الجنائية الدولية هيئة سياسية وليست قضائية واستمرارها في نهجها له عواقب وخيمة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن محكمة

الجنائية الدولية هيئة سياسية وليست قضائية.

وأضاف بومبيو في بيان له أنه في حال استمرت الجنائية

الدولية على نهجها فسوف تتحمل العواقب، من دون أن يوضح هذه العواقب.

وحذر بومبيو الجنائية الدولية من التحقيق مع “الكيان

الصهيوني” في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، معتبرًا ذلك خطوة “غير شرعية”.

هذا وتواجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بتسييس

أحكامها، والكيل بمكيالين، وأبرز محاكمات هذه المحكمة التي واجهت انتقادات شديدة،

هي محاكمتها للدكتور سيف الإسلام القذافي، والتي تعد بمثابة تعدٍ صريح على القضاء الليبي

الذي سبق وفصل في القضية، كما تخالف هذه المحاكمة المواثيق الدولية، ومبادئ العدالة

وحقوق الإنسان ونظام روما نفسه الذى يؤكد على عدم محاكمة شخص على أساس تهم وجهت له

مرتين، لاسيما وأن الاتهامات الموجهة للدكتورسيف الإسلام عبارة عن اتهامات سياسية فى

مضمونها وليس لها أى سند قانونى، هدفها حرمانه من ممارسة حقه المدنى والسياسى فى المستقبل.

