الميهوب يستنكر الصمت الدولي تجاه عبث تركيا باستقرار ليبيا

استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة للفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، من خلال دعمها لجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، محذرا من مساعيها الرامية للسيطرة على البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي.

وطالب رئيس لجنة الدفاع في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة أو التدخلات الخارجية.

وثمن الميهوب الدور الذي تلعبه كل من مصر والإمارات إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية، ودعمها اللامحدود للمرتزقة في طرابلس.

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