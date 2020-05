قال عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، لا يملك أن يقرر متى يحارب ومتى يقف ولا أحد يظن أن لديه صلاحيات خارقة للعادة.

وأشار عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا وجود لـ”حفتر” في أي مستقبل سياسي في ليبيا لذلك أي مصالحة سيكون “حفتر” خارجها، مشيراً إلى أن حفتر أمامه خيارين إما القتل أو السجن، على حد قوله.

The post عبد العزيز: باشاغا لا يملك قرار وقف الحرب أو استمرارها ولا مستقبل لـ”حفتر” في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24