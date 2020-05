أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامه علي، السبت، اندلاع النيران بالقرب من مزرعة الكيلاني بالكريمية، مشيرا إلى أن النيران دخلت مصنع البلاستيك وتمتد إلى المزارع المجاورة.

