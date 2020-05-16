السعيدي: عملية الكرامة افتكت ليبيا من قبضة الإرهاب

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن عملية الكرامة التي انطلقت في 16 مايو 2014 هي “عملية استرداد الوطن من الإرهاب والإرهابين الذين قتلوا وسرقوا ودمروا ومزقوا” مضيفا أنه “بفضل أبناء الجيش العربي الليبي بعدد لا يتجوز آن ذاك 300عسكري وضابط وضابط صف استطاعوا أن يطهروا الوطن من الإرهاب والإرهابين في شرق البلاد وجنوبها”.

وشدد السعيدي على أن عملية الكرامة هي ثورة استراد كرامة الإنسان والوطن المنهوب من الاخوان المسلمين فى ليبيا