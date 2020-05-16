حلف الناتو للسراج: لا حل عسكري للأزمة الليبية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ أنه لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية.

وشددستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على ضرورة الالتزام بمخرجات برلين مؤكدا ضرورة تطبيق حظر وصول السلاح براً وجوًا لليبيا وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً فقط بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جانبه أكد السراج على موقفه الثابت تجاه الجيش وعزمه على مواصلة مواجهة الجيش بكل الوسائل الممكنة، معربا عن أمله أن يساهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وبحث الجانبين مستجدات الوضع في ليبيا وآخر التطورات العسكرية والأمنية وخطورة الوضع الأمني في ليبيا بسبب الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وضواحيها، وتأثير ذلك على استقرار كامل المنطقة.

واتفق الجانبان على التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا وفقا لما تم بحثه في لقاءات سابقة، وبما يساهم في دعم وبناء القدرات العسكرية والأمنية التابعة لقوات الوفاق وتدريب الكوادر الليبية والرفع من امكانياتها، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين.