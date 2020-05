أعلنت مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، السبت، عن استلامها صدقات من منظمة الصحة العالمية عبارة عن شحنة أدوية عامة.

وأوضحت المستشفى في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه هي الشحنة الأولى التي تتسلمها مدينة سرت من منظمة الصحة العالمية خلال العام الحالي 2020.

The post سرت.. منظمة الصحة العالمية تتصدق على مستشفى ابن سينا بشحنة أدوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24