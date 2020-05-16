روسيا تبحث مع عدد من السفراء الأوروبيين عملية إيريني

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، عبر الفيديو، مع سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى موسكو، لبحث تطورات الأزمة الليبية في ضوء عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط.

ووفق بيان للخارجية الروسية نقلته قناة روسيا اليوم، فقد بحث فيرشينين مع السفراء التطورات الجارية في ليبيا وحولها في ضوء قرار الاتحاد الأوروبي بدء عملية إيريني التي تهدف إلى مراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكد الاجتماع على عدم وجود بديل عن حل النزاع في ليبيا بطرق سياسية، مشددا على مركزية دور الأمم المتحدة في هذه العملية.

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