مجلس مناطق النفط يرفض تمكين السراج للشركات التركية من التنقيب

رفض المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه تمكين فائز السراج للشركات التركية من التنقيب عن النفط والغاز، والانصياع إلى مطالب أوردغان، معتبرا ذلك خيانة للشعب الليبي، وتعديا على قوته من النفط.

وأكد المجلس في بيان له دعمه للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في حربه على الإرهاب، وتفويضه بملف النفط والغاز وحمايته من دواعش المال العام .

وطالب المجلس بوضع آلية تكفل حقوق الشعب الليبي في مصدر دخله الوحيد، مؤكدا عدم سماحه بدخول الشركات التركية للتنقيب عن النفط والغاز في نطاق مناطق الحوض إلا بموافقتهم .

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