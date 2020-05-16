«صحفي تركي»: دمرنا منظومة دفاع جوي روسية في «الوطية»

واصل الصحفي التركي المقرب من الحزب الحاكم، حمزة تكين، انتصاراته الفيسبوكية، حسب وصف مدونين، حيث أعرب عن سعادته لما زعم أنه تدمير منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية على حد زعمه، حيث كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “سلاح الجو الليبي الشرعي المدعوم تركيًا ترك ميليشيا حفتر تتحمل عناء نقل منظومة دفاع الجوي (بانستر) الروسية الصنع إلى داخل قاعدة الوطية الجوية” على حد زعمه.