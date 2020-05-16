برلماني مصري : طلب تركيا الإذن بالتنقيب تدخل سافر في الشأن الليبي

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء يحيي الكدواني إن طلب تركيا من حكومة الوفاق الإذن بالتنقيب عن البترول في شرق المتوسط، نوع من التدخل السافر في شأن دولة ذات سيادة وهي ليبيا.

الكدواني وفي تصريح صحفي وصف الطلب التركي بأنه يهدف إلى عمل عدائي واضح من قبل تركيا ضد دولة ذات سيادة وهي ليبيا ودول ترسيم الحدود، كما اعتبره نوعا من أنواع التحرش والمشاكسة مع الدول التي لها أحقية التنقيب، مؤكدا عدم وجود أحقية قانونية وفق قانون التنقيب الدولي لحصول تركيا على هذه الثروات الطبيعية.

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