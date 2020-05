“مكافحة الأمراض” يحدد 5 فئات مستهدفة من المسح الطبي للكشف عن كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن 5 فئات مستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا، والتي من المقرر أن تنطلق غدا.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل مراكز إيواء النازحين, والمحال التجارية من مواد غذائية وخضروات وفاكهة، بالإضافة إلى المخابز, ومحطات الوقود, والقصابين , فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

