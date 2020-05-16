مدير مركز طبرق الطبي يطالب بوضع حد للتعدي على الأطقم الطبية

طالب مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية بضرورة وضع حد للتعدي على الأطقم الطبية وتكليف قوة أمنية لحماية المركز وأقسامه.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، على صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن شهر رمضان المبارك شهد تعدى المواطنين على المركز وأقسامه أكثر من مرة، وسط غياب واضح وصريح من الجهات الأمنية.

وأضاف المكتب أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة، رفضوا العمل بحجة عدم وجود أمن بالمركز وعلى الإدارة تكليف قوة أمنية لحمايته وإلا ان نعمل مرة أخرى، مضيفا أن إدارة المركز خاطبت رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بضرورة وضع حد لمشكلة التعدي على المركز.

واستنكر موظفي مركز طبرق الطبي أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك، الاعتداءات المتكررة على العاملين بالمركز من قبل بعض الخارجين على القانون.

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