السراج يطلع ستولتنبرغ على تطورات الأوضاع في ليبيا

أطلع رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، أمين عام حلف شمال الأطلسي

(الناتو) ينس ستولتنبرغ، خلال اتصال هاتفي، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب تدوينة

للمكتب الإعلامي للسراج عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن السراج

ناقش أيضًا مع ستولتنبرغ خلال الاتصال التطورات العسكرية، وخطورة الوضع الأمني في ليبيا،

والهجمات التي تتعرض لها طرابلس وتأثير ذلك على استقرار البلاد.

