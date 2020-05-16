تقرير: إجماع داخل الأمم المتحدة على اختيار الغانية حنا تيتيه مبعوثا لليبيا

رجحت تقارير إعلامية اختيار الغانية حنا تيتيه في منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة الذي استقال في مارس الماضي.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصادر في الأمم المتحدة قولهم إنه تم العثور على شبه إجماع حول اختيار الغانية حنا تيتيه للمنصب الشاغر في ليبيا.

وأفاد التقرير بأنه إذا جرت الموافقة على حنا تيته بالإجماع في الوقت الحالي لخلافة منصب مبعوث خاص إلى ليبيا، فإنها ستنهي شهورًا من الانقسامات داخل الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح اختيار وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان العمامرة، بعد خمسة أيام فقط من استقالة سلامة، واكتسب ترشيحه إجماعًا قبل أن يتراجع الأمريكيون عن موقفهم.

كما اقترح أنطونيو غوتيريش السلوفاكية ميروسلاف لاجاك، كما ظهر اسمان بسرعة خلف كواليس الأمم المتحدة من بلدين عربيين، لكل منهما رؤيتهما الخاصة للأزمة الليبية، أولاً كان هناك الأردني سمير حباشنة، والتونسي خميس الجهناوي، وزير الخارجية السابق، كما تم اقتراح الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق إلى اليمن، لكنه نفى ذلك ونفت الحكومة استقالته من منصبه كوزير لخارجية موريتانيا.

وتشغل الأمريكية ستيفاني ويليامز، منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، حتى يونيو المقبل.

وبحسب الإذاعة الفرنسية تعتبر الغانية حنا تيتة خريجة القانون أول وزيرة في بلدها مرتين قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، وهي حاليا الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي وترأس مكتب الأمم المتحدة هناك، ويسرت المنتدى رفيع المستوى لحل النزاع في جنوب السودان بين 2017م و2018م.