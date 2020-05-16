إسقاط طائرة تركية مسيرة في ضواحي قاعدة الوطية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم السبت عن إسقاط منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مُسيّرة من طراز “Anka-S” والتي يطلق عليها اسم “العنقاء”، في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع “قاعدة الوطية الجوية”.

وكانت القوات المسلحة تصدت لهجوم فاشل على قاعدة الوطية في بداية الشهر الجاري شنته المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج بدعم من المرتزقة، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

جدير بالذكر أن الجيش الليبي أسقط العديد من الطائرات المسيرة التركية من طراز بيرقدار في محاور القتال المختلفة ما أكسبها سمعة سيئة داخل ليبيا، حتى اضطرت غرفة العمليات التركية لاستخدام الطائرات طراز “العنقاء” التي لم تسلم أيضا من منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي.