إصابة كورونا جديدة تكسر “الحصيلة الصفرية” في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 56 عينة تم فحصها بالمختبر المرجعي.

وكسرت هذه الإصابة الحصيلة الصفرية التي سجلتها ليبيا لأكثر من أسبوع، وبذلك ترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 65 حالة، بينها 28 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

وبحسب الإحصائيات الموثقة على موقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد فُحصت في ليبيا حتى اليوم 3689 عينة اشتبه إصابتها بكورونا.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن حالة الإصابة الجديدة عُزِلت بمقر العزل في معيتيقة، في حين سارعت فرق الرصد والتقصي لتتبع المخالطين لها وأخذ عينات أنفية بلعومية منهم لفحصها.

وفي سياق متصل، أعلن المركز عن استعداده للبدء بعمليات مسح شامل ستنطلق غدا، وستشمل المرحلة الأولى منها مراكز إيواء النازحين والمحال التجارية بكافة أنواعها، إضافة إلى مسوحات مجتمعية ستستهدف أسرة من كل بلدية مستهدفة.

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