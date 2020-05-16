“النهر الصناعي”: بدء ضخ المياه لطرابلس والمناطق المحيطة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عودة التيار الكهربائي إلى كافة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، والبدء بضخ المياه إلى مدينة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك عبر مسارَي الأوسط والشرقي.

وجاء إعلان الجهاز بعد تأكيد الشركة العامة للكهرباء، إرجاع بطاقات التشغيل إلى (محطة النهر 1) المغذية للحقلين الغربي والشمالي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، أمس الجمعة.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إن العاملين في المحطة تمكنوا من تشغيلها والبدء بأعمال ضخ المياه من حقول الغربي والجنوبي والشرقي، بعد “جهود مكثفة قامت بها الإدارة التنفيذية بشركة الكهرباء مع الخيّرين من أبناء الوطن بعد توقف دام أسبوعا بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقلين”.

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