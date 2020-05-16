بعد أيام من اعلان دخولها للخدمة.. الجيش الوطني يطيح بطائرة مسيرة حديثة.. تعرف عليها!

أعلن الجيش الوطني الليبي تمكن دفاعاته الجوية من اسقاط طائرة تركية مُسيّرة حديثة من طراز Anka-S في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع الجوية في “الوطية” جنوب غرب طرابلس .

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا انباء بشأن دخول الطائرة المسيرة تركية الصنع ANKA-S (العنقاء) للعمليات العسكرية ضمن طيران الوفاق وفقا للاتفاقية العسكرية بين تركيا والوفاق، مشيرةً إلى أنه جرى استخدامها الاثنين الماضي لضرب اهداف في منطقة الشويرف.

وطائرة “Anka-S” من صنع تركي أنتجتها شركة (TAI) التركية وطورت نموذجين من طائرات العنقاء الأولى أطلق عليها اسم “Anka Blok-B” وقادرة على التحليق بارتفاع 30 ألف قدم وعلى مدى 24 ساعة، وبحمولة تصل إلى 200 كيلو غرام، والثانية “Anka-S” وسلمتهما لقوات الأمن.

وتتميز الطائرة “أنكا-S” التي دخلت الخدمة في الجيش التركي في 2017، بإمكانية تسييرها عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية التحكم في 6 طائرات بنفس الوقت مركزيًا من نقطة انطلاقهم وحتى وصولهم للهدف، من داخل وحدات التحكم بمركز التدريب والمحاكاة. وكذلك تحتوي الطائرة على كاميرات وعدسات عالية الدقة ونظام تحكم عبر الأقمار الصناعية.

ويمكن تزويد Anka-S بمجموعة متنوعة من الحمولات منها رادار يعمل بالأشعة تحت الحمراء ووصلة اتصالات الأقمار الصناعية. وهي قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، وبارتفاع أقصى قدره 9000 متر. يتم تشغيل الطائرة بواسطة محرك ديزل يقود المروحة بثلاث شفرات، مما يمنح سرعة طيران تبلغ حوالي 200 كم / ساعة.

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