الوداني: الانتهاء من صيانة 6 مراكز صحية في بني وليد ودخولها الخدمة بعد عيد الفطر

قال مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي الوداني،

السبت، إن 6 مراكز صحية في بني وليد تمت صيانتها صيانة حديثة، كانت بحاجة ماسة إلى

صيانة وتجهيز، مؤكدًا أن هذه المراكز ستدخل الخدمة بعد عيد الفطر.

وأضاف الوداني أن هناك عدة مشاريع أخرى متوقفة سيتم مباشرة

العمل فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتابع الوداني أن الخطة الموضوعة من تاريخ استلامه لمنصب

مدير الخدمات الصحية تركزت على تطوير المرافق الصحية سواء بالبنية التحتية، من تطوير

وترفيع مراكز صحية إلى قرويات أو صيانة المرافق الصحية وتوفير الدعم لها من أجهزة ومعدات

طبية حديثة.

