الهاشمي: ارتفاع ضحايا القصف على المبيت الجامعي الفرناج إلى 6 وفيات و6 مصابين

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، ارتفاع عدد الضحايا جراء سقوط قذائف على مقر المبيت الجامعي الفرناج، إلى 6 وفيات وإصابة 6، وفق تصريحات صحفية له اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، مصرع شخصين جراء جراء سقوط قذائف على مقر المبيت الجامعي الفرناج.

فيما نشر لمركز الطب الميداني والدعم، أسماء الوفيات نتيجة القصف وهم أبوالقاسم محمد الرياني 60 سنة، وأحمد محمد غريب 26 سنة، ومحمد عياد ضياف 29 سنة، وفوزي المولد أبوسعدة 32 سنة، ووحي زهير متين 5 سنوات بنغلاديشي الجنسية، و«شهيد مجهول الهوية لم يتعرف عليه».

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