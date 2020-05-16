ستولتنبرغ: استهداف المدنيين والبنى التحتية في ليبيا “غير مقبول”

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في اتصال هاتفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، مستجدات الوضع في ليبيا وآخر التطورات العسكرية والأمنية.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن الطرفين ناقشا خطورة الوضع الأمني في ليبيا بسبب الاشتباكات الدائرة في طرابلس، “وتأثير ذلك على استقرار كامل المنطقة، وما قد يسببه من تحفيز لبؤر الإرهاب والفوضى وانتشار السلاح”.

وأضاف المكتب أن ستولتنبرغ “اعتبر أن استهداف المدنيين والبنى التحتية أمر غير مقبول، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية”، وأكد على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، معتبرا أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية.

وذكر البيان أن ستولتنبرغ أعرب عن قلق حلف (الناتو) من “تواجد مرتزقة روس من فاغنر تحارب مع الطرف المعتدي”، مؤكدا ضرورة تطبيق حظر وصول السلاح براً وجواً وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً فقط.

من جهته، عبّر السراج عن أمله بمن يساهم بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

ووفق بيان مكتب السراج، فقد “اتفق الجانبان على التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، بما يساهم في دعم وبناء القدرات العسكرية والأمنية وتدريب الكوادر الليبية والرفع من إمكانياتها، وتفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين”.

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