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إسقاط طائرة تركية مُسيّرة بمحيط قاعدة الوطية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة من طراز Anka-S ، والتي يطلق عليها اسم “العنقاء”، حيث قامت بإسقاطها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع، أو ما يُعرف بقاعدة الوطية الجوية.

ويأتي تأكيد شعبة الإعلام الحربي بعد أن تداولت عدة صفحات مقطع فيديو لطائرة تركية مُسيّرة وهي تحترق بالنيران بعد استهدافها في محيط قاعدة الوطية، صباح السبت.

وما تزال الاشتباكات متواصلة في أكثر من محور بين وحدات الجيش الوطني والقوات المساندة لها، وبين قوات حكومة الوفاق مصحوبة بالمرتزقة السوريين الذين زجت بهم الرئاسة التركية للدفاع عن حكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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