طالب عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية، السبت، مدير الأمن والدعم المركزي، بحماية المركز الطبي والأطقم الطبية بالبلدية.

وأوضح بو الخطابية، في بيان عبر صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك عزوف من الأطقم الطبية عن العمل وخاصة العنصر النسائي لعدم وجود أمن.

