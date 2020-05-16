مصاب كورونا جديد قادماً من تركيا.. وصحة الوفاق تطالب المخالطين له بالتوجه لعيادات الدهماني

طالبت إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق خلال تنبيه عاجلا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك رصدته “الساعة 24″ مساء اليوم السبت، للمواطنين الليبين الذين قد تم حجرهم في فندق ( Pullman Istanbul Hotel )، وعادوا إلى ليبيا عن طريق الخطوط الجوية الليبيه بتاريخ 5 مايو الجاري، سرعة التوجه إلي مجمع عيادات زاويه الدهماني بالعاصمة طرابلس وذلك لأخد مسحات الأنف لإجراء فحص (PCR) تأكيدي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تحديد مكانها او الوجهة التي جاءت منها عقب اسبوع من الاستقرار وعدم تسجيل ، إلا ان مصدر مسؤول أكد لـ”الساعة 24” ، ان الحالة الإيجابية كانت من ضمن القادمين على الرحلة المذكورة في البيان العاجل ببيان وزارة الصحة والقادمة من تركيا، بالرغم من فرض حجر في إسطنبول لمدة 14 يوم ، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مصداقية تركيا في الكشف ودقة أجهزتها وأطقمها الطبية لإدخال حالات مصابة لليبيا، وعدم الاهتمام من قبل حكومة الوفاق بالرعايا الليبين في الخارج.

وقال المركز في بيانه رقم 69 اليوم السبت إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 56 عينة لفحصها، وتبين أن إحداها موجبة مصابة بكورونا، و55 حالة سالبة خالية من الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 65، يخضع منها 34 حالة للرعاية الطبية في مستشفيات الحجر الصحي، وتعافى 28 شخصا، وتوفي 3 آخرين.